No se reduce el temporizador de batalla de los niveles de desafío a 3 minutos si comienzas la batalla desplegando varias tropas a la vez

Solucionado el error de “recoger todos” en el editor de diseño. En algunos casos, cuando hay más de 500 objetos en el mapa, no todas las estructuras se recogían correctamente, lo que podía provocar fallas al intentar guardar la aldea para más tarde.

Ahora se guarda siempre el diseño al hacer clic en “Terminar más tarde” para diseños no activos. Anteriormente, el editor de diseño no guardaba el diseño si tenía ubicaciones no válidas para edificios. Ahora los edificios mal colocados serán retirados del diseño automáticamente al guardar.