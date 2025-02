Clash Fest es una celebración de Clash de 1 mes de duración con eventos únicos dentro y fuera del juego, tanto en Clash of Clans como en Clash Royale. ¡Celebraremos el mayor y más largo evento de Clash del año con un montón de cosas interesantes que hacer! Prepárate para poner a prueba tus habilidades con 7 Desafíos en el juego - cada uno de ellos centrado en un tema diferente - y disfruta del contenido exclusivo en nuestras redes sociales, como documentales, detrás de las cámaras, intros de la semana, eventos de creadores, preguntas y respuestas, ¡y mucho más!

¿Eres un aficionado a los deportes electrónicos? ¡Te hemos pillado! El Clash Fest cubrirá todos los eventos relacionados con las Finales Mundiales, que se celebrarán en Helsinki, Finlandia, del 23 al 25 de septiembre.

Te mantendremos informado conforme avance el tiempo, pero, por ahora, vamos a centrarnos en los 7 Desafíos que estarán en el juego. La hora de inicio de estos desafíos será a las 8 am UTC (10 am 🇪🇸| 3 am 🇲🇽).