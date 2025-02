Cambios en las distribuciones del taller del constructor a partir del nivel 6

Si aún no has leído el artículo del blog de Stuart, diseñador del juego, sobre el nuevo sistema de ataque multietapa, te recomendamos que lo hagas. Se trata de un sistema nuevo diseñado para mantener los pequeños detalles tácticos de los primeros niveles del taller del constructor. Dividir la base del constructor en fases que hay que conquistar seguirá permitiendo que estas se amplíen con más defensas mientras se crean nuevas estrategias defensivas para desbaratar a los atacantes.



Los jugadores que tengan un taller del constructor de nivel 6 o superior desbloquearán automáticamente la entrada de la cueva en el lado más occidental de la base del constructor, que conduce a su segunda fase. Para dar cabida a esto, las defensas de la base del constructor se seleccionarán aleatoriamente en ambas fases. Se guardarán todos los adornos y los obstáculos se quedarán donde estén.



Además, los obstáculos bloqueados por estructuras o trampas recolocadas o por el tamaño reducido del mapa se moverán automática y aleatoriamente a sitios válidos. Se eliminará la hierba tupida que esté bloqueada.

Talleres del constructor de nivel 1-5

En relación con los jugadores con un taller del constructor de nivel inferior al 6, intentaremos mantener sus distribuciones actuales en la medida de lo posible moviéndolo al centro del mapa de la base del constructor. Si hay 4 o menos estructuras o trampas que no caben en el tamaño reducido del mapa, se colocarán aleatoriamente. Si hay 4 o más estructuras o trampas que no caben en el tamaño reducido del mapa, la distribución entera de la base del constructor será aleatoria. Se eliminarán las distribuciones adicionales que no estén activas.