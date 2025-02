Otra de las razones por la que hemos reducido el número de tropas en el campo de batalla es porque queríamos que las tropas de la base del constructor fueran más heroicas: así que les hemos proporcionado habilidades activas como los héroes. En estos momentos, si no se tienen hechizos en la batalla, no hay mucho que hacer en comparación con un ataque de la aldea. ¡Qué frustrante es cuando no tienes manera de intervenir si algo sale mal en tu ataque y encima estás en territorio enemigo! Podríamos haber añadido hechizos, pero hemos pensado que podría ser más interesante añadir habilidades activas específicas para las tropas, ya que las de la base del constructor ya tienen habilidades especiales que se activan automáticamente. También pensamos que esto puede estimular la creación de nuevas tropas, además de diferenciarla de la base del constructor de la aldea.