Al igual que en la Liga de Leyenda, una vez que se establecen las tropas del castillo del clan en desafíos amistosos no se modificarán hasta que las reemplaces.

Para ayudar a combatir el espionaje durante las temporadas de la Liga de Guerra de Clanes, los jugadores que no estén en la lista o que no tengan un rol en el clan no podrán ver la pantalla de la Liga de Guerra.