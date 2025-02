Jefe, ¿qué te parece conseguir recompensas gratis viendo transmisiones en directo de Clash of Clans en Twitch?



Sí, has leído bien. ¡Ya están aquí los Twitch Drops de Clash of Clans!



Vamos a lanzar una campaña de Twitch Drops por primera vez para celebrar Clashmas. Aquí tienes toda la información sobre fechas, recompensas y cómo conseguirlas.



¿Cuándo empieza?

Comienza el 25 de diciembre de 2023 - 10:00am UTC/12:00pm hora de Helsinki

Finaliza el 1 de enero de 2024 - 12:00am UTC/2:00am hora de Helsinki

¿Cuáles son las recompensas y los requisitos de tiempo de visualización?

1x Pócima de recursos - 30 minutos

1x Pócima de fuerza - 60 minutos

50x Mineral Brillante - 120 minutos

300x Medallas de Galletas - 180 minutos

1x Pala de Obstáculos - 240 minutos

Cómo participar:

Vincular tu cuenta: El primer paso es conectar tu Supercell ID a tu cuenta de Twitch a través de la página de la campaña en Twitch, o aquí: https://twitch.supercell.com/. Si no lo haces, ¡no podrás reclamar tus recompensas!

Ver: Sintoniza cualquier streamer que esté jugando a Clash of Clans durante el periodo de la campaña y empieza a verlo. Si un streamer tiene activadas las gotas (drops), verás que aparece un mensaje en el chat en cuanto te unas a su directo.

Reclamar: Cuando alcances un hito, recibirás una notificación en Twitch. Entonces tendrás que ir a tu inventario de Twitch y reclamar las recompensas. Aparecerán en tu juego unos minutos después de reclamarlas en Twitch. También puedes seguir el progreso de cada una de tus recompensas aquí: https://www.twitch.tv/drops/inventory.

Las recompensas caducarán el 31 de enero, ¡así que no olvidéis reclamarlas!

Esperamos veros en un directo de Clash of Clans y ¡qué disfrutéis de un feliz Clashmas!