El sistema, que solo premia las victorias, junto con el alto nivel de aleatoriedad a la hora de ganar o perder hacen que jugar en la base del constructor sea muy inconveniente. Tener que esperar a que el rival termine de atacar antes de poder atacar de nuevo es molesto. El hecho de que la base del constructor no tenga tiempos de entrenamiento de las tropas es genial. De hecho, podría ser una ventaja para abrir el juego y ponerse a jugar. Para conseguir las 3 victorias diarias, hay que disputar una media de 6 batallas. Es un montón de tiempo, teniendo en cuenta el que también empleas en el resto del juego. Sabemos que todo el mundo tiene cosas que hacer y no tiene tiempo para jugar todos los días. Lamentablemente, la base del constructor actual no resulta conveniente para aquellas personas que solo tienen tiempo de sobra para jugar durante el fin de semana.