¡Mira arriba en el cielo! Es un pájaro, es un avión... no, espera, ¿por qué se ve enfadado? ¿Por qué está envuelto en una llama sobrenatural? Oh no, está tomando una respiración profunda... ¡Ese fuego parece terriblemente intenso!



En efecto, ese es en la mayoría de casos el último pensamiento que tienen muchos enemigos cuando se encuentran con esta nueva Supertropa: ¡el Superdragón!

El Dragón ha sido un clásico de Clash of Clans durante casi una década; una de las mejores Tropas de spam para los Ayuntamientos de nivel bajo y que además suele ser encontrada en muchos Castillos del clan como donación de Guerra. Como Tropa aérea, el Dragón evita toda la fealdad de Morteros y Cañones, y desde su privilegiada posición de Dragón surcando los cielos, lanza ráfagas de llamas capaces de derretir el metal sobre sus enemigos.

Entonces, ¿qué podría ofrecer el Superdragón que el Dragón común, Bebé dragón, Dragón infernal, Dragón eléctrico, Montadragones o cualquier otro Dracónido no pueda hacer?

El Superdragón es el maestro asador supremo. Y sí, puede que el Superdragón sea la mejor Tropa para bromear y burlarse de los invitados en un asado de comedia, pero en esta ocasión, nos estamos refiriendo a su capacidad para freír literalmente a sus enemigos.

Esto no quiere decir que no tenga buen corazón, pero digamos que el ser un torbellino de llamas alado no ayuda a la hora de dar buenos abrazos.