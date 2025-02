Si has visto una criatura fantasmal entre los árboles de tu Aldea, es probable que hayas visto al Zorro Espiritual, el nuevo animal de los héroes. Y tal vez... slo tal vez... finalmente obtengamos la respuesta a la pregunta: What does the fox say?!



El Zorro Espiritual es un nuevo animal de los héroes disponible en el Ayuntamiento 16 cuando mejoras tu caseta de animales al nivel 9.



Aunque es extremadamente tímido y es más feliz cuando deambula solo por el bosque, la lealtad del zorro espiritual en combate es incuestionable. Cuando se le llama a la batalla, este aguerrido zorro lucha ferozmente y presta a su héroe un poco de magia del bosque.



Su habilidad -caminata espiritual- le volverá invisible a sí mismo y a su héroe durante unos segundos. Esto permitirá nuevas e interesantes estrategias al héroe, ¡y no podemos esperar a ver cómo lo vas a usar!