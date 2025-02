Peux-tu te présenter aux joueurs ?



Hugo 23 ans, je me suis lancé sur YouTube sur mon temps libre à côté de mes études d'ingénieur.



Depuis combien de temps joues-tu à Clash Of Clans ?



J'ai commencé le jeu quasiment dès sa sortie sur ma première tablette de l'époque l'iPad 3



Depuis combien de temps crées-tu du contenu/streame ?



J'ai posté ma première vidéo YouTube sans aucune perspective particulière, pas de voix, pas de musique ni d'overlay, simplement pour montrer une attaque HDV 12 en août 2019. Ensuite j'ai posté d'autres choses toujours sur le jeu (plusieurs vidéos que j'ai ensuite supprimées). Et finalement début 2020 j'ai commencé à trouver mon rythme pour poster au minimum 3 vidéos par semaine.

J'ai commencé les lives aussi sur Twitch il y a plus d'un an.



Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans Clash of Clans ?



La communauté très accès sur l'entraide, le partage et la positivité. Sur le jeu en lui même je suis un vrai fan de cette mécanique d'attaque bien plus élaborée en matière de stratégie que les autres jeux du même style.

Et les graphismes du jeu, univers fantastique, attaque de guerre mais avec au final que des design simple, coloré et presque enfantin.



Quelle est ta troupe / Héro favori-te et pourquoi ? (1 de chaque ou pas)



La reine accompagnée des guérisseuses simplement car c'est un duo dans lequel sur les 3 minutes de l'attaque, tu dois rester à l'affût, chaque mouvement peut être décisif.



As-tu des conseils à donner aux joueurs ?



Sur le jeu solo : N'ayez pas de crainte à améliorer vos héros même si cela les rend indisponibles.

Sur le côté clan : N'hésitez pas à rejoindre et quitter plein de clans jusqu'à trouver le bon. Vous pouvez via le chat, via discord ou autres faire de super rencontre.



Quelle est ta stratégie d'attaque favorite ?



De très loin les stratégies d'attaque autour de l'AQH (Archer Queen Healer), avec au début en HDV12 beaucoup d'AQH MoBall et en HDV13 presque uniquement de l'AQH MinHog.



HDV préféré ?



L'HDV12 (quand HDV12 était le maximum en 2018-2019) avec beaucoup de composition autour des cochons et des ballons.



Qu'aimerais-tu voir de nouveau dans CoC pour de futures MAJ ? (en dehors de l'HDV 15)



Beaucoup de choses et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo, pour citer quelques idées :

Développer l'interface des guerres amicales en pouvant mettre des interdictions/obligations sur les attaques. Accepter ou non les attaques sur HDV plus faible que le sien... etc.



Une sorte de méga base comme sur Boom Beach où membres du clan prendraient leur composition de guerre, légende etc pour attaquer à tour de rôle et cumuler les dégâts.



Un shop Clash of Clans avec des figurines des troupes, bâtiments et héros à acheter



Une manière d'enchainer plus rapidement les attaques du mode ligue légende





Quelle est ta meilleure vidéo ?

Très dur de choisir car j'ai sorti beaucoup (énormément) de vidéo, mais je dirais celle sur l'histoire de Clash of Clans, pour en citer une récente, où on discute des différentes mises à jour qui ont gravé le jeu.