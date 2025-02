Peux-tu te présenter aux joueurs ?



Gouloulou, évidemment ce n'est pas mon vrai prénom, mais...les premiers abonnés connaissent la signification, alors...demandez leurs !

Depuis combien de temps joues-tu à Clash Of Clans ?



Depuis exactement 8 ans...et oui en avril 2014 j'ai installé Clash of Clans car mon fils voulait y jouer, j'ai alors créé un compte pour le surveiller et finalement j'ai pris goût...alors que lui n'y joue plus.

Depuis combien de temps crées-tu du contenu/streame ?



Bon...j'ai du aller sur ma chaîne pour trouver la date de la toute première vidéo...le 20 septembre 2015. Disons qu'au début c'était juste des vidéos de 2-3 minutes max le temps d'une attaque pour partager avec les membres du clan.

La toute première vraie vidéo est en janvier 2016.

La même année j'ai commencé à stream des GDC avec les abonnés.

Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans Clash of Clans ?

Le côté le plus positif de Clash of Clans : les interactions !

J'apprécie énormément les échanges et les interactions avec les joueurs, c'est pour moi la chose la plus importante. Je voyage dans différents clans et cela me permet d'enrichir cette interaction, d'élargir ma connaissance du jeu, de savoir les attentes des joueurs en terme de contenu et d'apprendre d'eux des conseils sur le jeu...vraiment l'éventail positif de cet aspect est très large !

Un de mes plus beaux souvenirs Clash était la rencontre des joueurs lors d'un tournoi offline à la Gamer Assembly, formidables et chaleureux échanges !

Quelle est ta troupe / ton Héro favori-te et pourquoi ?



Ma troupe favorite... Le... euh non La P.E.K.K.A. (et oui c'est une femme) est pour moi ma troupe favorite, non pas en terme de jouabilité et ni parce que je joue des compos à base de P.E.K.K.A., mais en terme de design, elle reste une très belle troupe, le son lié est aussi sympa. Cette troupe reste une icône de Clash of Clans, car on la trouve sur les affiches des maintenances, sur plusieurs vidéos et aussi dans le fameux "butterfly easter egg" : Forme un P.E.K.K.A. et attends 2-3 minutes et observe ce qui se passe dans ton village... Surprise !

Pour l'anecdote, j'avais tellement hâte de la jouer, qu'en étant HDV8 j'avais mis 600 gemmes pour le débloquer vite.

Le Roi est mon héros favori car mine de rien, il est primordial pour quasi toutes les attaques, car généralement utilisé comme tank en première phase d'attaque. Donc rendons-lui hommage et honneur à cette fonction !

As-tu des conseils à donner aux joueurs ?

Si je peux me permettre 3 conseils :

Pour tout le monde : Participer à des GDC évents car c'est l'occasion d'échanger son expérience de jeu et apprendre d'autres joueurs des conseils. Cela permet de faire des rencontres sympas et très riches. Il arrive que certains clans jouent plus des compos sols et d'autres des compos aériennes, et lors de ces évents, ça permet de découvrir que tu peux arriver à jouer des compos inhabituelles pour toi !



Pour les débutants : maxer toujours votre village (bâtiments + troupes + sorts) avant de passer au niveau supérieur d'HDV, entraine-toi pour te perfectionner



Pour les confirmés : continuer à faire de belles stratégies et partager les astuces & les conseils de jeu



Quelle est ta meilleure vidéo ?

Je vais détourner la question en parlant de ma meilleure vidéo "Utile" pour la communauté, car pour moi en tant que créateur de contenu, j'aime partager en priorité ce qui peut être aidant pour les joueurs.

Je vais donc choisir ma vidéo sur l'utilisation du Supercell ID (ce n'est pas ma meilleure en terme de montage vidéo) qui, 4 ans après, reste très vue et il y a encore des commentaires postés en 2022 !