Un nouvel événement de communauté est là, et cette fois-ci, PLUS on joue, PLUS on gagne !

À travers cet événement nous allons prendre en compte le pourcentage de destruction dans le village principal de CHAQUE JOUEUR! Chaque fois que vous attaquez un autre village votre pouvoir de destruction contribuera à l’avancement de l’événement. De plus en utilisant le Barbare attaquant vos attaques feront progresser l’événement (oui il faut les déployer)!Une fois qu’une certaine quantité de destruction est atteinte, un palier se débloquera, et vous obtiendrez des récompenses! Il y aura 5 paliers au total, Vous pouvez donc gagner jusqu’à 5 récompenses différentes! Intéressé? Lisez en dessous pour tous les détails de l’événement!

Détails de l'événement :

Date de début : 23 mai 2024, 11 h EEST (10 h, heure française)

Date de fin : 31 mai 2024, 11 h EEST (10 h, heure française)

Paliers et récompenses :

#1 - 27,5 M de destructions totales

#2 - 75 M de destructions totales

#3 - 150 M de destructions totales

#4 - 225 M de destructions totales

#5 - 300 M de destructions totales

Vous pourrez suivre la progression de l'événement via la messagerie en jeu 👇