Chers Clasheurs,

Suite au succès de l'année passée, nous souhaitons vous voir encore vous affronter et nous montrer la puissance de potentielles nouvelles équipes. Nous organisons donc à nouveau un ClashWorlds Warmup Tournament cette année avec un prix à se partager de 30.000$.



8 équipes se qualifieront à l'issu de 4 tournois de 256 participants ouverts à tous. Les deux meilleures équipes de chaque tournoi remporteront leur place pour le ClashWorlds Warmup Tournament !

Équipez-vous et préparez votre clan car les qualifications sont là ! Les dates pour les brackets ouverts sont les 12, 13, 19 et 20 février. Alors qu'attendez-vous ?



Atteignez le top 2 de chaque bracket et vous gagnerez une place pour le jour 1 des playoffs de l'Échauffement qui se déroulera le 27 février. Cette année nous utiliserons un système de bracket supérieur et inférieur, de ce fait les équipes ne seront pas éliminées après une unique défaite.



Le jour 2 des playoffs de l'Échauffement aura lieu le 5 mars avec les demi-finales du bracket supérieur et les quarts de finale du bracket inférieur et enfin au jour 3, le reste des matchs jusqu'à la Grande Finale qui nous donnera notre vainqueur.



Inscrivez-vous maintenant avec AppGrade et retrouvez le règlement complet ainsi que les informations sur le tournoi sur le serveur Discord.



AppGrade : http://onelink.to/appgrade

Discord : http://discord.com/invite/sc3MKPFbhj

Les playoffs de l'Échauffement seront diffusés en direct.

Restez à l'affût pour plus d'informations !