Les résultats sont là et des millions d'entre vous ont voté!

ShenZhou et INTZ seront en compétition sur la scène mondiale avec Tribe Gaming, Team Queso, Vatang, QueeN Walkers, MCES et NOVA lors de la première finale mondiale Clash of Clans à Hambourg, en Allemagne!

Voici un aperçu des résultats de vos votes dans le sondage: