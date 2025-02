Bonjour Chefs !

Le Championnat du Monde de Clash of Clans se jouera ce week-end ! Afin de rendre cet événement encore plus spécial, nous avons organisé des lieux afin de visionner le stream avec vos amis et d'autres Clashers ! Si vous êtes proches, cela pourrait être l'occasion de partager un moment unique !

Toutes les heures sont en fonction du pays.

Paris, France

Lieu : Melt Down



Adresse : 33 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris, France



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 09:00~02:00



Début du stream : 9:00



Pas d'inscription requise

Berlin, Allemagne

Lieu : LvL Gaming



Adresse : Schützenstraße 73, 10117 Berlin, Allemagne



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 09:00~02:00



Début du stream : 9:00



Pas d'inscription requise



Londres, U.K

Lieu : Melt Down



Adresse : 342 Caledonian Rd, London N1 1BB, Royaume-Uni



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 08:00~02:00



Début du stream : 8:00



Pas d'inscription requise



Madrid, Espagne

Lieu : Elite Gaming Center



Adresse : Príncipe de Vergara 90, 28006 Madrid, Spain



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 09:00~22:00



Début du stream : 9:00



Pas d'inscription requise



Rome, Italie

Lieu : White Rabbit



Adresse : Via Spalato, 35/37/39, 00198 Roma RM, Italie



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 09:00~02:00



Début du stream : 9:00



Pas d'inscription requise



Jakarta, Indonésie



Lieu : Warunk Upnormal Fatmawati



Adresse : Jl. RS. Fatmawati Raya No.12, RT.1/RW.5, Gandaria Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 13:00~20:00



Début du stream : 14:00



Inscription : https://supr.cl/ClashFestID

Jakarta, Indonésie

Lieu : MALACCA TOAST KEDOYA



Adresse : Jl. Panjang No.1-2, RT.10/RW.1, Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520, Indonesia



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 14:00~01:00



Début du stream : 14:00



Inscription : https://supr.cl/ClashFestID

Manille, Philippines

Lieu : Flight 88



Adresse : 22, 1103 Scout Borromeo St, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 15:00~02:00



Début du stream : 15:00



Inscription : https://forms.gle/e2rwG25Ku7j9...

Séoul, Corée du sud

Lieu : Ons. Coffee



Adresse : 59, Jandari-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea



Dates : 24.09 / 25.09



Ouverture : 15:00~20:00



Début du stream : 16:00



Inscription : https://www.event-forms.com/

Singapour

Lieu : Pop Mart Flagshipstore



Adresse : Pop Mart Flagship store Funan, #01-02



Dates : 23.09 / 24.09 / 25.09



Ouverture : 23rd and 24th: 16:00 ~ 20:00 (25th:16:00 ~ 18:00)



Début du stream : 15:00



Pas d'nscription requise

Taipei, Taiwan

Lieu : Borges Place



Adresse : No. 441, Mingshui Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan



Dates : 24.09 / 25.09



Ouverture : 15:00~02:00



Début du stream : 15:00



Inscription : https://forms.gle/NqTDs5MRKKXuMv8o8

Tokyo, Japon