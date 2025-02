INTZ, la première équipe Esports professionnelle de Clash of Clans au Brésil, a bien mérité la réputation de son équipe, qui fut l'une des organisations les plus compétitives au cours des qualifications mensuelles ESL. Grâce à l'une des meilleures performances sur la route du championnat du monde en participant à 4 des qualifications ESL, INTZ s'est qualifié pour les demi-finales des qualifications de Mai et Juin puis les finales des qualifications de Juillet et Août. INTZ s'est avéré être une force cohérente et puissante sur la scène compétitive de Clash of Clans!