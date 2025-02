Bonjour chefs !



Afin de rendre le Championnat du Monde encore plus incroyable, le direct sera diffusé sur notre Plateforme Événementielle. Vous pourrez interagir avec le stream tout en gagnant des récompenses en jeu !



Plus vous interagissez sur la plateforme et plus vous gagnerez des récompenses, et le meilleur dans tout ça, c’est que cela fonctionne aussi bien pour Clash of Clans que pour Clash Royale !