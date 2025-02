Cette année, les fans pourront également acheter des billets pour assister en personne à la finale du championnat du monde ! Chaque billet sera valable pour les trois jours de la finale du championnat du monde Clash of Clans, PLUS les trois jours de la finale mondiale de la Clash Royale League, qui se déroulera le même week-end, au même endroit. Nous aurons plus d'informations sur les billets et le lieu en août à l'approche des finales du championnat du monde.

Comme toujours, les finales du championnat du monde seront diffusées en direct sur les chaînes officielles de Clash of Clans Twitch, YouTube et Facebook, où vous pourrez vous connecter à chaque guerre du bracket ! La finale du Championnat du monde 2022 marque le retour de la compétition Clash of Clans en direct et en personne, nous avons hâte de voir ce que ces guerres nous réservent !



Il y a BEAUCOUP de raisons d'être enthousiaste au Championnat du monde Clash of Clans 2022 ! Vous pouvez trouver encore plus de détails sur l'inscription et la compétition sur la page “Comment participer” sur le site internet de Clash of Clans Esports et dans le livre des règles officielles du championnat du monde de Clash of Clans.



Restez à l'affût de nos pages Esports Twitter et Instagram pour toutes les dernières informations sur le championnat du monde Clash of Clans !