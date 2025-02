Bonjour Chefs,

La route pour les Championnats du Monde de Clash of Clans est sur le point de débuter avec le premier tournoi communautaire - la Queso Cup Golden Edition !



Si votre Hôtel de Ville est au niveau 14 et que vous voulez défier les meilleurs joueurs du monde sur scène, c’est votre chance ! Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux premiers Open Qualifier : créez votre équipe de 5 et tentez votre chance pour atteindre la gloire ultime !