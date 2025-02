Clash of Clans fait désormais partie du tout nouveau ESL Mobile! Affrontez des joueurs d'Amérique du Nord, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord pour une part de la cagnotte de plus de 200 000 $.

La saison ESL Mobile Open Spring 2021 débute le 12 avril et s'étend sur deux échelles et deux opportunités de jeu.

Les meilleurs des meilleurs passeront à l'ESL Mobile Challenge où ils se battront pour la suprématie régionale et le titre de ESL Mobile Champion! Les gagnants nord-américains et européens / MENA gagneront également une place de wildcard pour le championnat mondial de Clash of Clans pour la qualification de la dernière chance.

Visitez esl.gg/mobile pour vous inscrire et participer dès aujourd'hui!

Clash On