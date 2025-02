Les Worlds Warmup de Clash of Clans sont de retour pour une édition 2023 plus grande et meilleure que jamais !



Avec une récompense de 30 000$ à remporter et la présence de l’HDV 15 pour la première fois dans les Warmup, les enjeux sont plus importants que jamais !



Cette année nous auront les finalistes des Championnats du Monde 2022 qui rejoindront la course en tant qu’invités directement dans la phase de groupe.



Il y aura deux Qualifications ouvertes pour tous. Les 8 meilleures équipes (4 de chaque qualification) avanceront vers la phase de groupe. La phase de groupe sera divisée en 4 groupes. Les deux meilleures équipes de chaque groupe iront aux playoffs.



Découvrez le format et les récompenses dans l’image ci-dessous.