Êtes-vous prêt à assister au meilleur affrontement au monde et à faire partie de l'histoire en devenir? Le tout premier Championnat Mondial Clash of Clans se déroulera sur la scène principale de l'ESL One Hamburg du 25 au 27 Octobre prochain et vous êtes invités à vous joindre à nous pour un week-end de célébration des Guerres de Clans sur la scène internationale!

Avec des équipes célèbres telles que Tribe Gaming, Team Queso, Vatang et maintenant QueeN Walkers, ne manquez pas cette occasion unique d'assister aux applaudissements tonitruants pour vos Clans favoris qui combattront pour leur part du cashprize total de 1 000 000 $.

Les billets pour les finales des championnats mondiaux sont en vente depuis le mardi 2 juillet. Vous pouvez acheter vos billets directement en visitant le site Web ESL One à l’adresse suivante: esl.gg/clashtickets - et assurez-vous de consulter la page d’information ESL One pour connaître tous les détails intéressants.

Rendez-vous en octobre, chef, et en attendant faites nous part de vos impressions sur Twitter!

Clash On!

L'équipe Clash of Clans