Non seulement nous avons de nouveaux niveaux pour les défenses, les pièges et les troupes, mais nous avons également une toute nouvelle troupe ainsi qu'une incroyable nouvelle super troupe ! De plus, nous avons ajouté des améliorations de qualité de vie vraiment intéressantes, des changements de jeu/d'équilibrage et des corrections de bugs qui arrivent dans cette mise à jour.



Alors sans plus tarder, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la mise à jour de Clash of Clans pour juin 2021 !