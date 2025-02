Commandante des armées royales, la Championne Royale est aussi féroce et intrépide qu'une tempête de neige. La Championne Royale est la nouvelle Héroïne de l'Hôtel de Ville 13, ce qui porte à 4 le nombre total d'Héros dans votre village. Obtenue et améliorée grâce à l'Élixir Noir, la Championne Royale apporte une nouvelle stratégie intéressante et passionnante à Clash of Clans.

En tant que guerrière tactique, elle est capable de sauter par-dessus les murs et de propulser sa puissante lance contre ses cibles favorites: les défenses. Cependant, c'est sa capacité spéciale "Bouclier Chercheur" qui est réellement destructrice. Avec un puissant soulèvement, elle lance son bouclier sur le champ de bataille et cible les 4 défenses les plus proches, quelle que soit sa portée, et inflige des dégâts phénoménaux.

Préparez-vous à déchaîner sa fureur !