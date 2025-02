Bienvenue sur la piste de bowling de Clash of Clans ! Selon les règles internationales du bowling, un " Strike " correspond à la chute des 10 quilles. Une "Dinde" signifie 3 Strikes d'affilée, et un "Six Pack" ne signifie pas que vous avez fait 3 étoiles sur vos deux attaques de guerre ! Cela signifie que vous avez obtenu 6 Strikes d'affilée !



Quelle meilleure façon de garantir que vous n'aurez jamais à faire face à un Split 7-10 qu'avec cette toute nouvelle unité qui rejoint notre liste toujours croissante de Super Troupes améliorables !



Le Super Bouliste mène le combat aussi confortablement qu'un “Cranker” lancé en bas de la piste avec zéro dérive - oui, c'était bien quelques phrases de bowling utilisées pour l'effet comique. Mais nous nous égarons...



Comme les autres Super Troupes, le Super Bouliste occupe plus d'espace, a des statistiques plus élevées et coûte plus cher à former. Cependant, le Super Bouliste a un avantage supplémentaire par rapport à son collègue non-Super. Lorsque le Super Bouliste attaque, sa boule de roche rebondit une fois de plus pour un total de 3 impacts de dégâts.