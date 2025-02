Alex et Simião sont les seuls à se consacrer pleinement à la refonte de la base des ouvriers, mais le reste de l'équipe a d'autres responsabilités. Nous formons régulièrement des petits groupes ici et là, qui travaillent sur un projet spécifique. Comme ça, les discussions et les décisions restent simples et efficaces. Mais le testing se fait avec tout le reste de l'équipe de Clash. Tous ensemble : des développeurs aux analystes de données, en passant par l'équipe marketing, tout le monde est invité à tester et à donner ses impressions, pour que le résultat final soit le meilleur possible.



Au stade de testing actuel, le but n'est pas de trouver l'équilibre parfait pour tout. Bien entendu, si un élément est surpuissant ou trop faible, nous l'ajustons, mais notre objectif principal est de rendre les choses aussi amusantes et agréables que possible. C'est aussi assez rare que nous ajoutions de nouveaux effets ou éléments visuels ; nous passons généralement à cette étape une fois que nous avons une idée plus claires des mécaniques et du gameplay. C'est seulement plus tard, quand nous sommes sûrs de la direction à prendre, que nous peaufinons les détails. Nous écoutons aussi les remarques d'autres collègues de Supercell, et des joueurs externes à qui nous faisons confiance.