DPS réduit de 15%

3ème Charrette à Canon débloquée au niveau 10

La Charrette à Canon est l’une des unités les plus populaires et les plus utilisées de la Base des Ouvriers, notamment par les joueurs qui ont le plus de trophées au niveau 8; cependant, elle n’est pas aussi populaire et efficace dans les niveaux inférieurs de la MdO. Nos statistiques ont montré que la Charrette à Canon au niveau 16 était un peu trop puissante, tandis que les niveaux 1 à 15 étaient sous-utilisés et beaucoup moins efficaces. Nous avons estimé que réduire les DPS tout en rendant la 3ème unité disponible aiderait à compenser cette différence et à rendre la Charrette à Canon beaucoup plus utile et équilibrée à tous les niveaux.