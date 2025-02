La Capitale de Clan est disponible depuis quelques mois maintenant et cette nouvelle mise à jour de Clash of Clans a rendu les clans plus actifs que jamais lors de leurs combats pendant les Week-ends de Raids de la Capitale. Nous avons observé vos villes géantes s'affronter pour la suprématie guerrière et, suite à vos commentaires, nous avons apporté quelques améliorations introduites dans cette mise à jour.