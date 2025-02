La plupart des tâches des jeux de clan rapportent désormais plus de points par bataille : les tâches de la base des ouvriers rapportent entre 100 et 150 points par attaque, celles du village principal entre 150 et 300 points par attaque.

Le coût de réactivation des tâches expirées a été globalement réduit. La réactivation d’une tâche coûte maintenant entre 5 et 20 gemmes et non plus entre 10 et 60 comme avant.