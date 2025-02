Eh bien d'abord, pour former les toutes nouvelles Super Troupes, vous devez être chef d'un village de niveau d’HDV 11 et plus. Cliquez simplement sur le nouveau bâtiment Super Troupe à côté du marchand et il vous donnera la possibilité de décider quelle troupe vous souhaitez super booster. Elles peuvent être achetés avec des Ressources.

Cependant, il est important de noter que vous ne pouvez disposer que d’une seule Super Troupe à la fois. Vous pouvez même tester la troupe dans une attaque d'essai spéciale qui est disponible avant de décider de vous engager dans cette amélioration temporaire !

Chaque super boost a une durée de 7 jours, suivie d'une période de recharge de 7 jours avant de pouvoir être réutilisé. Afin d'utiliser le boost de Super Troupe, chaque troupe a un certain niveau d'exigence qui sera affiché dans l'interface utilisateur des Super Troupes.