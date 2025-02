Nous vous rappelons que dans la prochaine mise à jour de Clash of Clans, nous sommes malheureusement contraints de mettre fin à la prise en charge de tous les appareils Apple et Android fonctionnant sous des versions d'OS inférieures à iOS 11 et Android 5.0, respectivement.

Si votre appareil fonctionne actuellement avec un système d'exploitation inférieur à iOS 11 ou Android 5.0, vous ne pourrez plus jouer à Clash of Clans, à moins de passer à une version iOS/Android ultérieure. Veuillez effectuer la mise à jour vers la version iOS 11 / Android 5.0 (ou supérieure) dès que possible.

Vous trouverez des instructions sur la façon de mettre à jour votre iOS sur le site web d'assistance Apple.

Pour savoir comment vérifier et mettre à jour votre version d'Android, consultez le site Web d'assistance de Google.

Pour plus d'informations sur la façon de lier votre compte à un Supercell ID ou de transférer votre Village vers un nouvel appareil, veuillez consulter notre FAQ.