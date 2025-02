Nous allons bientôt faire une pause de maintenance afin de préparer les Ligues de Guerre de Clans de février. Comme février est un mois plus court, nous allons exceptionnellement réduire la taille du bracket à 6 Clans (les Clans ne feront donc que 5 guerres).

Mais pas d’inquiétudes ! Nous donnerons aux clans 2 Bonus Supplémentaires de Médailles (que les chefs de clans peuvent attribuer aux joueurs), et plus de butin de guerre ! Aussi, la promotion sera plus facile, et la rétrogradation sera plus difficile que d'habitude.

Voici les règles pour février :

Champion 1 : rétrogradation 1, promotion 0

Champion 2 - Cristal 1 : rétrogradation 1, promotion 1

Cristal 2 - Argent 2 : rétrogradation 1, promotion 2

Argent 3 : - rétrogradation 0, promotion 2

Bronze 1 - Bronze 3 : rétrogradation 0, promotion 3