La capacité active de ce nouvel équipement améliore les attaques de la Championne royale, leur conférant plus de dégâts et une plus grande portée. Cela signifie qu'une fois la capacité activée, les lances de la Championne royale pourront être lancées de plus loin et infligeront plus de dégâts. La quantité de lances boostées et les dégâts supplémentaires dépendent du niveau de la lance brutale.