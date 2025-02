Notre outil de recherche disponible directement via le jeu est un excellent endroit pour commencer la chasse du Clan de vos rêves ! Trouvez-le en cliquant sur votre niveau d’expérience en haut à gauche de l’écran de votre village principal, puis sur l'onglet "Clans", et enfin sur "Filtres".



Vous pouvez y rechercher des clans appropriés en définissant ce que vous attendez d'un Clan. Il inclut des critères de base, tels que le lieu d’origine du Clan, et des informations plus avancées, telles que le nombre de points de clan (trophées) et le niveau minimum du clan souhaité. Les guerres de clans jouent un important rôle au sein d’un clan, alors assurez-vous de sélectionner la fréquence de guerre qui convient le mieux à vos besoins afin de savoir que vous pourrez y participer !



Et n'oubliez pas d’activer l’option " Uniquement les clans qui me sont ouverts" en vert.