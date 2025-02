Non seulement il devient compliqué de planifier une attaque stratégique, mais en plus, les attaques réfléchies ne rapportent pas plus que les attaques spammées, ce qui n'est pas particulièrement motivant. Étant donnée la nature des duels, chaque joueur se retrouve à gagner à peu près 50 % du temps. Même si vous jouez très bien et que vous atteignez les 90 %, vous pouvez quand même perdre si votre ennemi atteint les 100 %. Et imaginez que le combat suivant se passe très mal pour vous : vous n'êtes qu'à 40 %. Et bien vous pouvez tout de même gagner si votre adversaire n'a atteint que les 37 %. C'est extrêmement aléatoire, et complètement démotivant. Nous voulons que chaque joueur se sente récompensé quand il ou elle joue bien, et malheureusement, la base des ouvriers actuelle ne le permet pas.