On voulait vous dire que la ligue de guerre de clans du mois prochain sera plus courte que d'habitude. Elle commencera le 1er février et se terminera le 8 février, pour un total de 8 jours. Nous allons également réduire la taille du bracket à 6 clans (il n'y aura donc que 5 guerres).

Un nouvel événement exceptionnel arrive, avec de nouvelles troupes temporaires. Nous ne voulons donc pas que ces deux événements aient lieu en même temps. Pour nous, la ligue de guerre de clans doit rester compétitive et stratégique.

Mais ne paniquez pas ! Les clans recevront 2 médailles de ligue supplémentaires (à distribuer par les chefs aux joueurs de leur choix), encore plus de butin de guerre bonus, nous rendons la promotion plus simple et la rétrogradation plus difficile que d'habitude.

Voici les règles de promotion / rétrogradation de février :

Champion 1 : 1 clan rétrogradé, aucun clan promu

Champion 2 - Crystal 1 : 1 clan rétrogradé, 1 clan promu

Crystal 2 - Argent 2 : 1 clan rétrogradé, 2 clans promus

Argent 3 : aucun clan rétrogradé, 2 clans promus

Bronze 1 - Bronze 3 : aucun clan rétrogradé, 3 clans promus

Merci de nous avoir lu ! Bonne chance dans la ligue de guerre de clans !

Et que ça clash !