Bonjour Chef,



Alors que nous entrons dans la 4ème saison des Ligues de Guerres de Clans, nous souhaitions partager des informations supplémentaires sur cette saison.

Pourquoi est-ce une étape importante pour Les Ligues de guerres de Clans? C'est parce que c'est la première fois que des clans s'affrontent au plus haut niveau proposé : Ligue des Champions I.



Notre objectif avec les Ligues de Guerres de Clans est de fournir aux clans une arène concurrentielle leur permettant de se battre et de prouver quel Clan est le meilleur du monde.

Cette saison est la première où les clans pourront regarder leurs réalisations avec fierté.



À la fin de cette saison des Ligues de Guerres de Clans nous publierons dans le top 10 du classement de la ligue des Champions I. Cela signifie que les Clans de cette ligue sauront en toute confiance où ils se situent par rapport à leurs pairs et leurs adversaires.



Il y aura quelques facteurs en jeu afin de déterminer cette liste des 10 meilleurs:



1. Nombre d'étoiles gagnées:

Ce nombre est calculé en fonction du nombre d'étoiles gagnées moins le nombre d'étoiles qui vous ont été retirées (gagnées contre votre clan). Rien ne dit plus "Victoire" que ce que vous avez gagné au cours de la saison, mais dans les Ligues de Guerres des clans, avoir une bonne force d'attaque ne suffit pas. Avoir une défense impénétrable pour empêcher les étoiles de se faire prendre est tout aussi important à nos yeux!

Par exemple, si votre clan a gagné 315 étoiles cette semaine mais que vos adversaires ont réussi à gagner 100 étoiles contre vous, votre nombre d'étoiles nets sera de 215.



Cependant, en cas d'égalité, il y aura deux facteurs décisifs:



2. Nombre absolu d’étoiles:

Ce sera le nombre d’étoiles que vous aurez gagné pendant toute la saison.



3. % De destruction:

Si le critère précédent ne permet toujours pas de départager des clans, nous examinerons ensuite le % de destruction que votre clan a subit pendant la Ligue en tant que critère de départage.



En terminant, une fois que nous aurons notre liste des 10 meilleurs, nous ferons une annonce afin que tous puissent voir vos exploits couronnés de succès.



Maintenant, c'est l'heure de la guerre!



Justine, Thomas et l'équipe de Clash of Clans !