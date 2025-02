La Potion de Recherche est l'aboutissement de l'expérimentation chimique des sorciers et des gobelins. Ils ont utilisés un télescope, un microscope, un oscilloscope et un stéthoscope et ont ensemble réalisé environ 45 minutes de science moléculaire et arcanique pure et dure. Après une explosion assez forte et menaçante, la Potion de recherche était le résultat accidentel de ces… efforts.



La Potion de Recherche est un nouvel objet magique qui arrivera dans la Mise à jour prochaine de Juin. Elle accélérera vos temps de recherche en laboratoire de 10 fois pendant une heure. C’est donc bel et bien 9 heures de gagnées sur vos améliorations de troupes et sorts!



Jetez donc un coup d’œil rapide à cette bouteille sinistre qui contient l’élixir séduisant qui ne demande qu’à être utilisé.