Si vous avez une Statue de Dragon enregistrée et qu'il y a un obstacle dans la zone 2x2 dans le coin supérieur de votre village, vous ne pouvez pas activer le plan de village;

Si vous avez des décorations en magasin et qu'il y a un obstacle dans la zone 1x1 dans le coin supérieur de votre village, vous ne pourrez pas non plus activer le plan.