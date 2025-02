Un nouvel ajout à la Base des Ouvrier est le fait que les Machines de Héros peuvent désormais recharger leurs compétences spéciales jusqu’au niveau 3. Nous ne voulions pas simplement donner aux troupes de nouvelles compétences pour les rendre plus héroïques, désormais le Maître Ouvrier charge dans la bataille avec encore plus de puissance qu’avant !

Plus vous attendrez pour utiliser la compétence de la machine, plus haut sera le niveau de la compétence, le niveau 3 étant le plus élevé. Désormais, votre stratégie devra prendre en compte si oui ou non vous devez utiliser votre compétence dès qu’elle est chargée au niveau 1 ou si vous devez prendre le risque d’attendre une charge de niveau 3 pour plus de dégâts !