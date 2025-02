Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette mise à jour contient de nouveaux niveaux pour les défenses et de nouveaux niveaux pour une poignée de troupes, y compris un nouveau niveau pour notre jockey porcin préféré, masqué et matraqué : Le Chevaucheur de Cochon. Et oui ! Il est temps de sortir votre marteau, d'attraper votre cochon et de crier à tue-tête "HOOOOOG RIIIDAAAAAAH".





Nouveaux Niveaux de Défenses

Défense Niveau Coût d'amélioration Durée d'amélioration DPS PV Mortier 14 17,5 M d'Or 18j 48 1250 Arc-X 9 18,5 M d'Or 19j 200 4500





Nouveaux Niveaux de Troupes

Troupes Niveau Coût d'amélioration Durée d'amélioration Coût de formation DPS PV Mineur 8 17,5 M Élixir 17j 7200 Élixir 136 1100 Yéti 4 18 M Élixir 18j 25K Élixir 290 3700 Chevaucheur de Cochon 11 320K Élixir Noir 17j 160 Élixir Noir 187 1080 Golem 11 320K Élixir Noir 17j 875 Élixir Noir 85/850 8400 Bouliste 6 320K Élixir Noir 17j12h 200 Élixir Noir 102 500

*Engendre 11 Pti’Yéti au total

Enfin, nous débloquons 50x plus de segments de mur pour les joueurs de l'Hôtel de Ville 14 afin de passer au niveau 15.