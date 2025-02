Bienvenue dans le troisième et dernier Sneak Peek de cette mise à jour de juin 2023. Nous avons déjà annoncé les nouveaux niveaux, la réduction de coût et de temps d’amélioration et une nouvelle Super troupe.

Il est temps de retirer le rideau… ou devrais-t-on dire “la robe”... et de vous révéler la nouvelle recrue de Clash of Clans !