Il y a un domaine qui, à notre avis, pourrait être amélioré dans Clash of Clans. C’est la manière dont les joueurs passent d’un niveau d’Hôtel de Ville à un autre. Bien que certains joueurs aiment se lancer et expérimenter avec les nouvelles troupes et défenses disponibles, un peu de guidage peut parfois s'avérer très utile pour tenter de comprendre les différents mécanismes de ces troupes.

Dans la mise à jour de juin, nous introduisons une nouvelle option dans le menu Attaque: le mode entraînement. Il y a 17 niveaux différents et chaque niveau du mode entraînement se déverrouille lorsque vous améliorez votre HdV. Il n'y a pas de chronomètre, et chaque niveau du mode entraînement dispose d'une armée prédéfinie avec des troupes que vous n'avez pas besoin de former dans vos camps.