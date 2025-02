Imaginez Lézard Létal comme une Chasseuse de tête-garde du corps pour votre Héro. Il crache des toxines aussi vite que l’éclair, infligeant des dégâts de poison et ralentissant les Héros et Troupes défensives. Si aucune troupe ennemie ne se trouve à portée, Lézard Létal assistera son Héro avec les bâtiments. Les bâtiments ne sont pas affectés par l’effet de ralentissement.

Et oui, nous savons qu’il s’agit de venin, mais poison ça sonne mieux !



● Cible préférée : Héros et troupes

● Type de dégâts : Cible unique

● Cible : Sol & Air





Niveau Coût de l'amélioration Durée de l'amélioration Points de vie DPS DPS max du poison Diminution de la vitesse de déplacement Diminution de la vitesse d'attaque 1 N/A N/A 1250 181 80 26% 35% 2 225K Élixir noir 3 jours 1300 192 80 26% 35% 3 235K Élixir noir 4 jours 1350 203 80 26% 35% 4 245K Élixir noir 5 jours 1400 214 80 26% 35% 5 255K Élixir noir 5,5 jours 1450 225 100 34% 45% 6 265K Élixir noir 6 jours 1500 236 100 34% 45% 7 275K Élixir noir 6,5 jours 1550 247 100 34% 45% 8 285K Élixir noir 7 jours 1600 258 100 34% 45% 9 295K Élixir noir 7,5 jours 1650 269 100 34% 45% 10 305K Élixir noir 8 jours 1700 280 120 38% 50%