Cela conclut les Sneak Peeks de cet Hôtel de Ville 15. Le patch note complet avec plus de détails contenant la correction de bugs, les changements d’équilibrage et autres, sera posté lorsque la mise à jour sera déployée.



N’oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo "Clash On !" qui sera publiée lors du déploiement de la mise à jour !



Rendez-vous sur le champ de bataille Chefs !