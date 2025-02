Bonjour Chef!

Nous sommes ravis de vous informer que nous venons de lancer notre profil officiel Clash of Clans Esports: https://twitter.com/Cocesports!

Maintenant, vous pourrez suivre les meilleures compétitions du monde entier sur Clash of Clans et ne jamais manquer une seule bataille épique! Des plus grands joueurs aux meilleures ligues, vous pouvez trouver tous les événements extraordinaires sur ce tout nouveau profil Twitter! Et peut-être que vous trouverez même votre prochaine stratégie d'attaque préférée ou des villages de guerre infaillibles de l'un des joueurs pros? 😁

Venez dire bonjour avec cet émoji ⚔️et suivez-nous!

L'équipe Clash of Clan