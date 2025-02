Bonjour Chefs !

Voici venu un nouvel aperçu de la mise à jour de l'HDV 15 !



Sort de rappel et Foreuse de combat



Si vous vous rappelez du sneak peek d’hier, la phrase finale n’a peut-être pas excavé ce qu’il vous faut mais l’aperçu d’aujourd’hui faisant surface ne manquera pas de vous stupéfier !



En plus des niveaux supplémentaires de l’animalerie, vous avez certainement remarqué les niveaux de l’usine de sorts et de l’atelier vous laissant présager de nouvelles unités.



Pour l’aperçu de la mise à jour de l’HDV 15 d’aujourd’hui, nous vous présentons un nouveau Sort et un nouvel Engin de Siège : le Sort de rappel et la Foreuse de combat.