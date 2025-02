Avec la sortie de la mise à jour du printemps, 4 Supers Troupes différentes seront disponibles, cependant, nous en ajouterons plus lors de futures mises à jour !



Super Barbare

Une version plus forte et plus rapide du Barbare qui commence les bataille enragé pendant 8 secondes après son déploiement.

Capacité spéciale : La vitesse et les dégâts sont augmentés pendant les 8 premières secondes

Cible préférée : Toutes

Type de dommages : Cible unique

Cibles : Sol

Espace occupé : 5

Vitesse de déplacement : 20

Super coût : 50 000 Élixir noir

Niveau Niveau HDV DPS PV Coût de Formation Temps de Formation 8 11 180 1000 1500 Élixir 25s 9 12 200 1100 1750 Élixir 25s

Gobelin Furtif

Ce gobelin a clairement fait du sport ces derniers temps. C'est une version encore plus costaud et plus sournoise que le Gobelin, il est invisible pour les défenses pendant les 5 premières secondes après avoir été déployé.



Capacité spéciale : Invisible pour les défenses pendant les 5 premières secondes

Cible préférée : Ressources (Dommages X2)

Type de dommages : Cible unique

Cibles : Sol

Espace occupé : 3

Vitesse de déplacement : 32

Super coût : 50 000 Élixir noir

Niveau Niveau d'HDV DPS PV Coût de Formation Temps de Formation 7 11 160 270 600 Élixir 21s 8 12 190 320 750 Élixir 21s

Super Sapeur

Vous cherchez un grand BADA BOOM ? Le Super Sapeur part au combat en roulant au sommet d'une bombe géante et il est garanti d'exploser lorsqu'il atteint sa cible ou lorsqu'il est détruit en cours de route. Son explosion brisera n'importe quel mur, quel que soit son niveau.

Capacité spéciale : Une bombe plus grosse qui ne manque jamais d'exploser

Cible préférée : Les murs (dégâts X40)

Type de dommages : Dégâts de zone

Cibles : Sol

Espace occupé : 8

Vitesse de déplacement : 28

Super coût : 55 000 Élixir noir

Niveau Niveau d'HDV DPS Dégâts une fois détruit PV Coût de Formation Temps de Formation 7 11 78 213 350 7200 Élixir 1m 8 12 100 250 400 8000 Élixir 1m 9 13 120 288 450 8800 Élixir 1m

Super Géant

Un bagarreur en pleine santé dont le seul objectif dans la vie est d'écraser la maçonnerie avec ses mains massives. Les Supers Géants infligent des dégâts supplémentaires aux murs et peuvent les traverser comme un Canon géant traverse les Archers.

Capacité spéciale : Inflige des dégâts importants aux murs

Cible préférée : Les défenses

Type de dommages : Cible unique

Cibles : Sol

Espace occupé : 10

Vitesse de déplacement : 12

Super coût : 60 000 Élixir noir

Niveau Niveau d'HDV DPS PV Coût de Formation Temps de Formation 9 12 130 4200 9000 Elixir 1m