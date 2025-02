Bienvenue à nouveau alors que nous plongeons dans la première mise à jour majeure de 2021 pour Clash of Clans, et vous pouvez croire que c'est une énorme mise à jour! Nous sortons les gros canons avec cette mise à jour avec la sortie du niveau 14 de l'hôtel de ville! Ce n’est pas toutes les mises à jour que nous introduisons un nouveau niveau d’HDV et c’est l’une des plus importantes sorties de contenu pour Clash! Nous avons de nouveaux niveaux de défense, de nouveaux niveaux de héros, de nouveaux niveaux de troupes, le tout nouveau *** *****, et même le ******** *** peut être amélioré pour riposter!



Que signifie le ******? Restez à l'écoute au cours des prochains jours et découvrez les fonctionnalités de sortie du contenu de l’hôtel de ville 14!



Mais commençons par cette unité absolue dont nous sommes tous impressionnés: l’hôtel de ville 14. Cet hôtel de ville sera sur le thème de la jungle avec d'anciens pictogrammes et hiéroglyphes sur ses côtés qui partagent sûrement les secrets de l'ancienne sagesse de Clash.



Il y a tellement de choses dans cette mise à jour, alors allons-y directement.