Regarde dans le ciel ! C’est un oiseau, c’est un av...non attends, pourquoi a-t-il l’air énervé ? Pourquoi est-il submergé dans une flamme surnaturelle ? Oh non, ça respire profondément. Ce feu a l'air terriblement intense…

Et ceci est généralement la dernière pensée que beaucoup d’ennemis ont lorsqu’ils rencontrent celle toute nouvelle Super Troupe : le Super Dragon.



Le Dragon est un incontournable de Clash of Clans depuis près d'une décennie. C’est l'une des meilleures troupes à spammer pour les niveaux inférieurs de l’HDV et peut encore être trouvée dans de nombreux Châteaux de Clan en tant que Don de guerre. En tant que troupe aérienne, le dragon évite toute la laideur des mortiers et des canons, et depuis la position élevée du Dragon dans le ciel, il soufflera des explosions de flammes à faire fondre le métal sur ses ennemis.



Donc qu’est-ce que le Super Dragon a à offrir que le Dragon, le Bébé Dragon, le Dragon Infernal, l’Électro-Dragon, le Chevaucheur de Dragon ou qu’un quelconque autre Dragon ne peut déjà faire ? Le Super Dragon est le Maître Suprême de la Rôtisserie.





Bien qu'étant un tourbillon de flammes ailé, il lui est difficile de faire de bons câlins.